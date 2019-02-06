Son Dakika Haberleri: El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı

El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı

34 dakika önce

Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosiklet patlatıldı. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. - HALEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor

"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:35:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]