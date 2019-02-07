El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı
1 saat önce
- El Bab'ta eski sebze ve meyve halinde patlama: 3 yaralıHALEP - Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
- El Bab'ta eski sebze ve meyve halinde patlama: 3 yaralı
HALEP - Suriye
'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosiklet patlatıldı. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:17 Kaynak: İHA
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