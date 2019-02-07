Son Dakika Haberleri: El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı

El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı

1 saat önce

- El Bab'ta eski sebze ve meyve halinde patlama: 3 yaralıHALEP - Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

El Bab'ta Eski Sebze ve Meyve Halinde Patlama: 3 Yaralı, System.String[]
- El Bab'ta eski sebze ve meyve halinde patlama: 3 yaralı

HALEP - Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin El Bab kentinde eski sebze ve meyve halinde bomba yüklü bir motosiklet patlatıldı. Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

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