El Bab'ta hava saldırısının bilançosu belli oldu: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

El Bab'ta hava saldırısının bilançosu belli oldu: 1 ölü, 11 yaralı

Suriye'de Rus savaş uçaklarının El Bab'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Rus savaş uçaklarının El Bab'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.


Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları El Bab ilçesindeki yerleşim bölgelerine peş peşe 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda binanın da yıkıldığı aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. - EL BAB

Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa El Bab'ta hava saldırısının bilançosu belli oldu: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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