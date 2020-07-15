El Bab'ta hava saldırısının bilançosu belli oldu: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

El Bab'ta hava saldırısının bilançosu belli oldu: 1 ölü, 11 yaralı

Suriye'de Rus savaş uçaklarının El Bab'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Rus savaş uçaklarının El Bab'a gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları El Bab ilçesindeki yerleşim bölgelerine peş peşe 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda binanın da yıkıldığı aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. - EL BAB

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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