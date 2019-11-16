El Bab'ta patlama: 18 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti. İşlek bir yerde meydana gelen patlama en az 18 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına yol açtı. - EL BAB

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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