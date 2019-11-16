El Bab'ta patlama: 18 ölü
6 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti. İşlek bir yerde meydana gelen patlama en az 18 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına yol açtı. - EL BAB
Rabia Naz'ın amcası, kardeşini yalanladı: Şaban senarist oldu! Bir şeyler yazıp oynadı Pendik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin altından kız isteme meselesi çıktı Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı