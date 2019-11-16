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- El Bab'ta Patlama: 18 Ölü

6 saat önce

- El Bab'ta patlama: 18 ölüEL BAB - Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

- El Bab'ta patlama: 18 ölü

EL BAB - Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti. İşlek bir yerde meydana gelen patlama en az 18 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına yol açtı.

- El Bab'ta Patlama: 18 Ölü

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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