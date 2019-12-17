El becerilerini geliştirmek isteyen kadınların ortak adresi BELMEK - Son Dakika
Son Dakika Güncel El becerilerini geliştirmek isteyen kadınların ortak adresi BELMEK - Son Dakika

El becerilerini geliştirmek isteyen kadınların ortak adresi BELMEK

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), Başkentli kadınları iş sahibi yapmayı sürdürüyor.

El becerilerini geliştirmek isteyen kadınların ortak adresi BELMEK, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), Başkentli kadınları iş sahibi yapmayı sürdürüyor.


Yenimahalle BELMEK'te 35 branşta 3 bin 970 kadın kursiyere eğitim veriliyor. El becerilerini geliştirmek ve bu becerilerini mesleğe dönüştürmek isteyen kadınlar, Ankara'nın birçok noktasında hizmet veren BELMEK'lerde kurs sonunda sertifika alarak hem yurt içinde hem de yurt dışında iş imkanı buluyor.


Kurslara yoğun ilgi


BELMEK Yenimahalle Temsilcisi Saliha Baştürk, kurslara yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Yenimahalle bölgemizde merkez kursumuz ile birlikte 3 çevre kursumuz daha var. Toplamda 3 bin 970 kursiyerimiz var. Merkez binamızda 38 dersliğimiz mevcut. Evde boş oturan bayanlar zamanlarını değerlendirmek amacıyla kurslarımıza katılıyor ve iş sahibi oluyor" dedi.


BELMEK sertifikaları yurt dışında da geçerli


Her yıl eylül ayında kayıtların başladığını söyleyen Baştürk, kursların önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:


"Ekim ayında derslerimiz başlıyor, Haziran ayında da bitiyor. Daha sonra 2 aylık hızlandırılmış kurslarımız oluyor. Kurslarımızdan alınan sertifikalarla kadınlarımız meslek sahibi olabiliyorlar. Sertifikalarımızın yurt dışında da geçerliliği var."


Her yaş grubuna mesleki eğitim


7'den 70'e her yaş grubunun ilgi gösterdiği BELMEK kursları sayesinde kadınlar üretimden de kopmuyor. Yıllarca çini sanatıyla ilgilendiğini belirten 80 yaşındaki Sevim Ay, "Kurslarımız çok iyi. Hocalarımızdan çok memnunuz. Arkadaşlarımız çok nezih" derken, annesiyle birlikte kurslara katılan 23 yaşındaki Hacer Taşdemir, "Daha önce annem ve komşumuz yazılmıştı kursa, çok anlatıyorlardı. 'Ben neden yapmayayım?' dedim ve kursa yazıldım. Teknikleri öğrendim artık örtü yapıyorum" diye konuştu.


Ablası ile birlikte nakış kursuna katılan Nevin Safel ise, "Hocalarımızı çok seviyorum. Eğitim de ortam da çok güzel. Herkese çok teşekkür ederiz" sözleriyle düşüncelerini paylaştı. - ANKARA

Yenimahalle, Baştürk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu
Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi Mansur Yavaş'tan Ankaralı çiftçilere müjde: 400 ton tohum dağıtılacak

Son Dakika Haberleri
17:30 Dünyanın en eski çarşısı yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika
17:30 Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti - Son Dakika
17:30 AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:26 Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti - Son Dakika
17:25 ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:34:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: El becerilerini geliştirmek isteyen kadınların ortak adresi BELMEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]