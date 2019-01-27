Son Dakika Haberleri: El-Beşir: 'Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var

El-Beşir: 'Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var

46 dakika önce

Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir, "Medya aracılığı ile Arap Baharı olarak isimlendirilen ayaklanmayı Sudan'da tekrar canlandırmak isteyenler var." dedi.

El-Beşir: 'Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var, System.String[]
Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir, "Medya aracılığı ile Arap Baharı olarak isimlendirilen ayaklanmayı Sudan'da tekrar canlandırmak isteyenler var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:58 

Cumhurbaşkanı, Arap Baharı, Sudan, Ekonomi
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