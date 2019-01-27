El-Beşir: 'Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var
46 dakika önce
Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir, "Medya aracılığı ile Arap Baharı olarak isimlendirilen ayaklanmayı Sudan'da tekrar canlandırmak isteyenler var." dedi.
Sudan Cumhurbaşkanı
el-Beşir, "Medya aracılığı ile Arap Baharı
olarak isimlendirilen ayaklanmayı Sudan'da tekrar canlandırmak isteyenler var." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:58
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