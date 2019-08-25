El Beşir'in avukatı: Yolsuzluk davası sıradan bir dava, kefaletle serbest bırakma talep edeceğiz
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Sudan'ın ordu tarafından devrilen eski lideri Ömer El Beşir'in avukatı müvekkilinin yolsuzlukla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakma talep edeceğini açıkladı.
Sudan'ın ordu tarafından devrilen eski lideri Ömer El Beşir'in avukatı müvekkilinin yolsuzlukla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakma talep edeceğini açıkladı.
Avukat Ahmed İbrahim gazetecilere mahkeme önünde yaptığı açıklamalarda "Bugün kefaletle serbest bırakılmasını talep edeceğiz çünkü bu sıradan bir dava." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:15
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