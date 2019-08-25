Son Dakika Haberleri: El Beşir'in avukatı: Yolsuzluk davası sıradan bir dava, kefaletle serbest bırakma talep edeceğiz
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El Beşir'in avukatı: Yolsuzluk davası sıradan bir dava, kefaletle serbest bırakma talep edeceğiz

14 dakika önce

Sudan'ın ordu tarafından devrilen eski lideri Ömer El Beşir'in avukatı müvekkilinin yolsuzlukla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakma talep edeceğini açıkladı.

El Beşir'in avukatı: Yolsuzluk davası sıradan bir dava, kefaletle serbest bırakma talep edeceğiz, System.String[]

Sudan'ın ordu tarafından devrilen eski lideri Ömer El Beşir'in avukatı müvekkilinin yolsuzlukla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakma talep edeceğini açıkladı.


Avukat Ahmed İbrahim gazetecilere mahkeme önünde yaptığı açıklamalarda "Bugün kefaletle serbest bırakılmasını talep edeceğiz çünkü bu sıradan bir dava." dedi.

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Ömer El Beşir, Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:15 
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