El-Beşir'in konutunda bulunan para yığınları duruşmada delil olarak sunuldu
1 saat önce
Sudan'da yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in duruşması, tanıkların ifadelerinin alınabilmesi için haftaya ertelendi
Sudan'da yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in duruşması, tanıkların ifadelerinin alınabilmesi için haftaya ertelendi.
El-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, altıncı kez hakim karşısına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:30
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