Son Dakika Haberleri: El-Beşir'in konutunda bulunan para yığınları duruşmada delil olarak sunuldu
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El-Beşir'in konutunda bulunan para yığınları duruşmada delil olarak sunuldu

1 saat önce

Sudan'da yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in duruşması, tanıkların ifadelerinin alınabilmesi için haftaya ertelendi

El-Beşir'in konutunda bulunan para yığınları duruşmada delil olarak sunuldu, System.String[]

Sudan'da yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in duruşması, tanıkların ifadelerinin alınabilmesi için haftaya ertelendi.


El-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, altıncı kez hakim karşısına çıktı.

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Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:30 
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