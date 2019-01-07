El Birliğiyle Okulu Daha Renkli Hale Getirdiler

Osmaniye
İl Genel Meclisi İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri daha renkli bir ortamda eğitim imkanı sağlanması amacıyla okul bahçesinde çeşitli geleneksel oyunların oynanabileceği oyun alanı oluşturup, koridor duvarlarına ise fen ve kimya gibi derslerde gördükleri konuları içeren resimler çizdi
Okul idaresi ile öğretmenler okulun bahçesinde öğrencilerin daha güzel vakit geçirmesi ve geleneksel çocuk oyunlarının da unutulmaması amacıyla farklı bir çalışma ortaya koydu.
Bahçede geleneksel oyunların oynanabileceği oyun alanları oluşturulurken, boyama çalışmalarını öğretmen ve öğrenciler birlikte yaptı.
Yapılan düzenleme sonrası öğrenciler okul bahçesine çizilen alanlarda "Yağ satarım bal satarım", "Köşe
kapmaca" "Sek
sek" gibi oyunları oynama imkanı bulurken, 1. sınıflar için hazırlanan alanda ise küçük çocuklar ritmik saymayı oyun oynayarak daha rahat kavrayabiliyor.
Bu arada, çalışma kapsamında okulun koridorlarının da daha eğlenceli ve öğretici hale gelmesi amaçlanırken, koridor duvarlarına fen ve kimya derslerinde görülen ancak hatırlanması zor olan konular resmedildi.
Resimler sayesinde derslerde işlenen konuların öğrencilerin akıllarında daha kolay yer etmesi hedeflenirken, okulun giriş bölümündeki duvarlarda ise çocukların öğretmenleri eşliğinde çizdikleri çeşitli resimler yer aldı.
"Öğrencilerimiz çok mutlu oldu"
Okulun görsel sanatlar öğretmeni Özlem Okursarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortak çalışma yapmanın mutluluğunu hem yaşamak hem de öğrencilere yaşatmak istediklerini söyledi.
Bu kapsamda akıllarına okulun bahçe ve duvarlarına resimler çizmek geldiğini belirten Okursarı, "Duvarlarımız boştu. Boş olması bize göre değildi. Öğrencilerin mutlu olabilecekleri bir ortam olmalı diye düşündük ve onu yakalamak adına öğrencilerimizle böyle bir çalışma yaptık" dedi.
Okulun giriş bölümüne çocukların mutlu oldukları zamanların resimlerini çizdiklerini dile getiren Okursarı, "Okul koridorlarına ise fen dersiyle ilgili çalışmalar yaptık. Öğrencilerin bu çizilen resimlerle derslerde gördükleri şeyleri akıllarında daha kalıcı hale geleceğini düşündüğümüz için böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Hele o girişteki resimleri görünce verdikleri tepkiler ve o enerjileri, mutlulukları her şeye değer" diye konuştu.
Okulun müdür yardımcısı Duran Can
Atakan da çocukların hem teneffüslerde hem de öğle aralarında hoşça vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak istediklerini ve bunu da çocukların yardımıyla yaptıklarını kaydetti.
Özellikle öğle arasında çocukların vakit geçirmekte zorlandığını belirten Atakan, şöyle devam etti:
"Çocuklar yemeklerini yedikten sonra kalan vakitte zaman geçirmekte zorlanıyorlardı. Farklı işlere yöneliyorlardı. Biz bu durumu nasıl olumlu hale getirebiliriz diye düşündük. Okulumuzun bahçesine geleneksel oyunları oynayabilecekleri alanlar çizdik. Çocuklar şimdi 12-13 hatta 20 kişilik gruplarla bu alanlarda oyunlar oynuyor. Ayrıca 'Çin
daması' ve 'ritmik sayma' gibi zeka oyunlarının oynanacağı alanlar da çizdik. Bu sayede öğrencilerimiz hem eğlenceli vakit geçirmiş oluyor hem geleneksel oyunlarımızı unutmamış oluyor."
Okulun 7. sınıf öğrencisi Nurgül Kök ise özelikle öğle aralarında artık daha güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla oyunlar oynayabiliyoruz. Bu haliyle okulumuz çok daha güzel oldu. Bu çalışmaya biz de katıldık, çok mutluyuz." dedi.