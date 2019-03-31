Son Dakika Haberleri: El Birliğiyle Sandığa Taşındı

El Birliğiyle Sandığa Taşındı

1 saat önce

Mersin'de, oyunu kullanmak için akülü arabasıyla geldiği okulda vatandaşların el birliğiyle aracını kaldırarak merdivenlerden çıkardığı okula gelen yürüme engelli kişi oyunu kullandı.

El Birliğiyle Sandığa Taşındı, System.String[]
Mersin'de, oyunu kullanmak için akülü arabasıyla geldiği okulda vatandaşların el birliğiyle aracını kaldırarak merdivenlerden çıkardığı okula gelen yürüme engelli kişi oyunu kullandı.

Merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Selim Koyuncu, oyunu kullanmak için Yalınayak Ortaokulu'na gitti. Burada okuldaki asansörün görevlisine ulaşamaması nedeniyle binaya giremeyen Koyuncu, merdivenlerin bulunduğu alana gelip, vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar da Koyuncu'yu akülü arabasıyla beraber kaldırıp okula girmesini sağladı.

Akülü arabasıyla sınıfa gelen Koyuncu, 2313 numaralı sandıkta görevlilerin de yardımıyla oyunu kullandı.

Koyuncu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada asansör var ancak ilk etapta görevliye ulaşamadım. Ben de merdivenlerin bulunduğu alana geldim. Burada vatandaşlar, akülü arabamla beni kaldırıp okula girmeme yardım ettiler ve oyumu rahatça kullandım. Ben herkesin oyunu kullanmasını isterim. Bu her zaman olmuyor. Herkesin seçimini yapması gerekir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:59 Kaynak: AA

Toroslar, Merkez, Mersin, Güncel
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