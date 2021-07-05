Üye Girişi
"El Birliğiyle Turizmimizi Hak Ettiği Noktalara Ulaştıracağız" - Son Dakika

"El Birliğiyle Turizmimizi Hak Ettiği Noktalara Ulaştıracağız"

05.07.2021 17:08

Adıyaman'ın turizm potansiyelini arttırmak için gayretle çalışan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, çeşitli kurumlarla el ele vererek Adıyaman'ı hak ettiği noktalara getireceklerini söyledi.

Adıyaman'ın turizm potansiyelini arttırmak için gayretle çalışan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, çeşitli kurumlarla el ele vererek Adıyaman'ı hak ettiği noktalara getireceklerini söyledi.

Adıyaman'ın turizm potansiyelini ortaya çıkararak daha çok turiste ev sahipliği yapmasını sağlayacak yatırımlara ve projelere imza atan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, bu konudaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediyemiz tarafından sürdürülen turizm projelerinden bir tanesi olan Eski Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Adıyaman'a gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı bünyesinde görevli uzmanlar, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret hakkında kısa bir bilgi veren Başkanımız, Adıyaman şehir merkezinin turizm altyapısına destek sunmak amacıyla Adıyaman'a gelen uzmanlara teşekkür ederek, "Adıyaman'ımızın turizm potansiyelini yükseltmek önceliklerimiz arasında. Bunun için birçok projemiz mevcut. Bunlardan bir tanesi olan Eski Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarına katkı sunmak için bugün ilimize gelen uzmanlarla görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah yapılacak olan çalışmalarla, Eski Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmaları GAP İdaresi tarafından desteklenecek, buna ek olarak Eski Çarşı'nın içerisinde bulunan Demirci, Kalaycı, Nacarlar (Marangoz) Çarşıları ile Paşa Hamamı ve konaklar da restore edilerek Adıyaman'ımıza kazandırılacak. Bu konuda Adıyaman Belediyesi olarak bir çalışma yapıp projelendirdikten sonra GAP İdaresi'ne başvuru yapacağız. Tekrardan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı yetkililerine ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

El Birliğiyle Turizmimizi Hak Ettiği Noktalara Ulaştıracağız

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Turizm, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'El Birliğiyle Turizmimizi Hak Ettiği Noktalara Ulaştıracağız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı 17:07 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında 16:50 Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında
Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı 16:44 Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt 15:38 On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı         
17:26
Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi         
17:10
Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım         
17:05
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir         
16:48
Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil         
16:42
Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı         
16:39
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu         
15:25
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı         
13:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 17:54:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "El Birliğiyle Turizmimizi Hak Ettiği Noktalara Ulaştıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement