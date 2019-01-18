Son Dakika Haberleri: El Bombası Telsiz, Silah ile Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

El Bombası Telsiz, Silah ile Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

1 saat önce

Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda, el bombası, telsiz, silah, av tüfeği uyuşturucu madde ele geçirildi.

El Bombası Telsiz, Silah ile Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, System.String[]
Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda, el bombası, telsiz, silah, av tüfeği uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ebulüle Mahallesinde Y.E'e ait garajda yapılan aramada, bir adet el bombası, 8 adet el telsizi, sakız kutuları ve plastik aparatlar içerisinde daralı ağırlığı 89.40 gram gelen metamfetamine maddesi, 7 adet captagon haplar, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı, küçük hassas terazi, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği 6 adet şarjör ve toplam 57 adet fişek ele geçirildi. İfadesi alınan Y.E. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Kilis, 3. Sayfa
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