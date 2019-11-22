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El bombası tuzaklı sığınak, kullanılamaz hale getirildi
6 saat önce
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin el bombasıyla tuzakladığı sığınak, kullanılmaz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin el bombasıyla tuzakladığı sığınak, kullanılmaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce girişi el bombasıyla tuzaklanan sığınak tespit edildi. Güvenlik önlemleri alınmasının ardından sığınağın girişinde tuzaklanan el bombası, kontrollü imha edildi. Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.
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