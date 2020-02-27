El-Burhan - Steinmeier basın toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel El-Burhan - Steinmeier basın toplantısı - Son Dakika

El-Burhan - Steinmeier basın toplantısı

6 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

El-Burhan - Steinmeier basın toplantısı

Frank Walter Steinmeier, Almanya, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:22 Kaynak: AA
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