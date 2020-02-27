El-Burhan - Steinmeier basın toplantısı - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.