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El çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın parayla yakalandı

8 dakika önce

Erzurum'da, Ağrı'dan gelen bir yolcu otobüsünde bir yolcunun el çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın para bulundu.

El çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın parayla yakalandı, System.String[]
Erzurum'da, Ağrı'dan gelen bir yolcu otobüsünde bir yolcunun el çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın para bulundu.

Erzurum İl Jandarma İstihbarat unsurlarınca yapılan çalışmalarda, Köprüköy ilçesinde Ağrı'dan gelen bir yolcu otobüsünde bir yolcunun el çantasına gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 santimetre çapında üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan 3 bin 200 adet altın para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
jandarma, ağrı, erzurum, bizans, 3. Sayfa
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