El çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın parayla yakalandı
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Erzurum'da, Ağrı'dan gelen bir yolcu otobüsünde bir yolcunun el çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın para bulundu.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
'da, Ağrı
'dan gelen bir yolcu otobüsünde bir yolcunun el çantasında Bizans dönemine ait 3 bin 200 adet altın para bulundu.
Erzurum İl Jandarma
İstihbarat unsurlarınca yapılan çalışmalarda, Köprüköy
ilçesinde Ağrı'dan gelen bir yolcu otobüsünde bir yolcunun el çantasına gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 santimetre çapında üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan 3 bin 200 adet altın para ele geçirildi. Ele geçirilen paralar Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheli ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - ERZURUM
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