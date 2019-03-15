Son Dakika Haberleri: El Çantasından Uyuşturucu Çıktı

El Çantasından Uyuşturucu Çıktı

2 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir yayanın el çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

El Çantasından Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir yayanın el çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu 1. Sokak'ta yaya T.K. ve B.S.'nin durumlarından şüphelenilmesi üzerine üst aramaları yapıldığı belirtildi. B.S.'nin elinde bulunan poşetin içerisindeki kadın el çantasından 2 paket halinde toplam 1 kilo 986 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. T.K. ve B.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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