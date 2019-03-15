El Çantasından Uyuşturucu Çıktı
2 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir yayanın el çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde bir yayanın el çantasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu
1. Sokak'ta yaya T.K. ve B.S.'nin durumlarından şüphelenilmesi üzerine üst aramaları yapıldığı belirtildi. B.S.'nin elinde bulunan poşetin içerisindeki kadın el çantasından 2 paket halinde toplam 1 kilo 986 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. T.K. ve B.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:43 Kaynak: İHA
Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız
Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı