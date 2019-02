El Chapo Davasında Ortaya Çıkan 14 Rahatsız Edici Gerçek

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquín "El Chapo" Guzmán, ABD'de yargılandığı davada jüri tarafından suçlu bulundu. 10 farklı suçun tümünden... Eroin ve kokain dağıtımı yapmak, kaçak silah bulundurmak ve kara para aklamak bunlardan birkaçı.Cezası henüz kesinleşmese de 61 yaşındaki El Chapo'nun ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.Peki kamuoyu Sinaloa Karteli'nin başındaki El Chapo'nun davası ile neler öğrendi?Mahkeme sürecinden derledik: 1. Yüksek teknolojili infaz odalarıEl Chapo'nun güvenilir tetikçilerinden birinin ABD sınırında bir malikanede "infaz odası" kurduğu, bu odanın yerinde açtığı giderlerle temizliğin daha kolay olmasını amaçladıkları ortaya çıktı.Ocak ayında Edgar Galvan'ın ifadesine göre Antonio "Jaguar" Marrufo'nun bembeyaz fayanstan bir ses geçirmez odası vardı, böylece "hiçbir ses dışarı çıkamıyordu."Galvan jüriye "O evden kimse dışarı çıkamaz zaten" dedi.Galvan'ın ifadesine göre, örgütte kendisinin görevi ABD'ye silah kaçırmaktı. Böylece Marrufo rakiplerinin bölgelerini "temizleyebiliyordu".O zamanlar Marrufo Meksika-ABD sınırının karşısında, Ciudad Juarez'de; Galvan da Teksas El Paso'da yaşıyordu.İki adam da şu an ateşli silah ve tabanca ile ilişkili suçlardan hapiste.2. Genç kadınlara tecavüz Kendisini El Chapo'nun sağ kolu olarak tanıtan Kolombiyalı uyuşturucu baronu Alex Cifuentes, jüri görüşmeleri başlamadan iki gün önce, gündeme yeni ve korkunç suçlamalar getirdi.Amerikan New York Times gazetesine göre El Chapo ile iki yıl Meksika dağlarında saklanan Cifuentes, El Chapo'nun 13 yaş ve üstü genç kızlara uyuşturucu verip tecavüz ettiğini iddia etti.Comadre Maria isimli bir kadın El Chapo'ya düzenli olarak, arkadaşlarıyla beraber istediklerini seçmeleri için genç kız fotoğrafları gönderiyordu.Cifuentes'in iddialarına göre aynı kadın Meksika başkanı ile El Chapo arasındaki anlaşmalarda da aracılık ediyordu.Cifuentes'e göre Comadre Maria, 5 bin dolar karşılığı seçilen kızları El Chapo'nun dağ kamplarına yolluyordu. Burada kızlara "toz gibi şeyler" içiriliyor ve tecavüz ediliyordu.Belgeler, El Chapo'nun yaşı en küçük kızlara "vitaminlerim" dediği ve onlara tecavüz etmenin "hayat verdiğini" iddia ettiğini ortaya koyuyor.Guzman'ın avukatı suçlamaları reddederek bu iddiaların "çok önyargılı ve bir mahkemeye sunulmak için çok temelsiz" olduğunu söyledi.3. 100 milyonluk başkanlık ödemesiCifutenes mahkemedeki ifadesinde, 2012-2018 arası Meksika Devlet Başkanı olan Enrique Peña Nieto'nun El Chapo'dan 100 milyon dolar rüşvet aldığını ileri sürdü.Enrique Peña Nieto'nun göreve geldikten sonra El Chapo'yu arayıp 250 milyon dolar karşılığında onu aramayı bırakacağı teklifinde bulunduğunu iddia etti.Buna karşın El Chapo'nun 100 milyon teklif ettiğini ve eski başkanın hemen kabul ettiğini söyledi.Enrique Peña Nieto kamuya bu konuda bir açıklama yapmadı.4.Narko-metreslerFBI'ın yaptığı takiplerle ortaya çıkardığı bir diğer "tuhaflık" El Chapo'nun sevgililerini narkotik operasyonları için kullanmasıydı.Guzman'ın eşi Emma Coronel ve beraber olduğu diğer kadınları takip etmek için kullandığı Flexi-spy uygulaması sayesinde, FBI bütün mesajlaşmalarını mahkeme salonuna taşıyabildi.Diğer ebeveynler gibi Guzman ve eşi de çocuklarına düşkünlerdi, bu durum mesajlardan anlaşılabiliyordu. Fakat bazı mesajlarda biraz "El Chapo" havası hissediliyordu.Çocukların 6. ay doğum gününü planlarken Guzman, kızının çok korkusuz olduğunu ve artık eline bir Kalaşnikof alıp babasıyla takılma vaktinin geldiğini yazıyordu.Bir başka mesaj zinciri El Chapo'nun ABD ve Meksika yetkililerinin baskınından kaçarken yazdıklarını ortaya koyuyordu."Öğleden sonra ikide kaçmak zorunda kaldım" diyordu Guzman eşine, "kapıya yığıldılar ama dışarı atlayacak fırsatı buldum."Sonra da ondan yeni kıyafet, ayakkabı ve bıyık boyası istiyordu.Guzman'ın eskiden teknoloji sorumlu yardımcısı olan Christian Rodriguez'in dediğine göre Guzman 50 kişiyi telefon ve bilgisayarları yoluyla takip ediyordu.Daily News'ün haberine göre Rodrigues ifadesinde, El Chapo'nun sevgilileriyle telefonu kapadıktan hemen sonra onların mikrofonuna sızıp kendisiyle ilgili ne dediklerini duymak istediğini söyledi.Bu sevgililerden biri, El Chapo'nun bölgede anlaşmalar yapmasına yardımcı olan Agustina Cabanillas Acosta idi."Canım-cicim mesajları arasında uyuşturucu teslimatı ya da aralıksız" satışlardan bahsedildiği ortaya kondu.Guzman'ın Acosta'nın yağ aldırma ameliyatının parasını ödediği de ortaya çıktı.Agustina Cabanillas Acosta sevgilisinin gözetlemelerinin farkındaydı, arkadaşlarına attığı mesajlarda "Ben ondan çok daha akıllıyım" diyordu.5. Canlı canlı gömülen düşmanlarEn dehşetli ifadelerden biri görgü tanığı Isaias Valdez Rios'unki oldu. Vurmadan önce üç adamın ölümüne dövüldüğünü söylüyordu.Bir olayda, aslen Sinaola kartelinden olan iki adamın rakip Los Zedas karteline geçmesiyle hain ilan edildiğini ve bunun üzerine Guzman'ın tetikçilerinin bu adamları bulduğunu anlattı.Guzman'ın eski koruması, Guzman'ın bu adamları aralıksız 3 saat dövdüğünü anlattı.Valdez Rios ifadesinde, "Adamlar patates çuvalına dönmüştü, kırılmadık bir tane kemikleri kalmamıştı, hareket edemiyorlardı. ve Joaquin hala elindeki silah ve sopalarla onlara vuruyordu" dedi.İki adam daha sonra kocaman bir ateşin yandığı geniş bir alana götürüldü.Jüriye, Guzman'ın orada bu adamları silahıyla kafalarından vurmadan önce küfrettiğini anlattı.Valdez Rios'un ifadesine göre Sinaola kartelinin lideri, adamların ateşe atılmasını ve onlardan geriye tek bir kemik bile kalmayana kadar yakılmalarını emretti.El Chapo tarafından öldürülen üçüncü bir adamın da rakip Arellano Felix karteline üye olduğunu söyledi.Valdez Rios mahkeme heyetine, "Sırtında ütüyle yapılmış yanıklar vardı, gömleği derisine yapışmış haldeydi. Bütün vücudunda araba çakmağının izleri vardı. Ayakları yanmıştı" dedi ve ekledi:"Adam sonrasında tabut gibi tahta bir yapıda bekletildi birkaç gün. Ardından gözleri, elleri ve bacakları bağlanıp mezarlığa getirildi."El Chapo adamı sorgulamaya başladı ve adam cevap verirken bir anda çekip vurdu. Adam hala nefes almaya çalışıyordu ama onu gömdüler."6. Hapisten kaçışEski bir kartel üyesi, uyuşturucu baronunun 2015'te yüksek güvenlikli hapishaneden kaçışının tam hikayesini anlattı.Mahkemede ifade veren Damaso Lopez, patronunun eşi ve oğlunun, El Chapo'yu Altiplano Hapishanesi'nden çıkarma planının başından beri içinde olduklarını söyledi.Emma Coronel'in 2014'te eşini ziyarete gelip yaptığı gizli toplantıları anlattı.Coronel, "Bir tünel kazılmalı ve kazıcılar bir anca önce başlamalı" diyordu.El Chapo'nun oğulları sonradan hapishanenin yakınlarında bir ev alıp kazma işlemlerine başladı.Hapishanenin içine bir GPS cihazı sokulup El Chapo'nun hücresinin tam koordinatları kazıcılara verildi.Lopez, 1,5 kilometrelik tünelin kazılmasının aylar sürdüğünü ve bu sürecin El Chapo'ya çok uzun geldiğini anlattı. Ayrıca kazım işlemlerinin çok yüksek sesli olmasından yakınıp kazma seslerini odasından duyabildiğini de söylüyordu.Aynı zamanda Lopez, patronunun hücresinin yerinin çok sert olduğundan kolay kırılmadığını da ekledi.Fakat bütün bu zorluklara rağmen Temmuz 2015'te El Chapo hapisten kaçmayı başardı ve kendisi için tasarlanan küçük motorsiklete binip tünelden çıktı.7. 'Çıplak' maceralarBir başka sevgili, Lucero Guadalupe Sanchez Lopez, kartel liderinin 2014'te Meksika'da deniz piyadelerinden kaçışını anlattı mahkemeye.Lopez'in anlattığına göre, güvenilir olduğu düşünülen yer piyadeler tarafından basılınca El Chapo çırılçıplak koşarak kaçtı.Amerikan New York Post gazetesinin haberine göre banyoda bir küvetin altından girdikleri tünelden geçip bir saatlik çamurlu bir yolculuk yapmaları gerekmişti.Sevgili, ifadesi sırasında ağlamaya başlayınca, Emma Coronel'in mahkeme koridorlarında kıkır kıkır güldüğü görüldü.Bu olaydan birkaç gün sonra El Chapo yine çıplak bir halde, bu defa eşi Emma Coronel ile yatarken yetkililere yakalanmıştı.BBC'den Tara McKelvey'in mahkeme salonundan aktardığına göre Lopez ifadesini verirken, hem El Chapo hem de eşi Coronel bordo ceket giymişlerdi, dayanışma içinde olduklarını göstermek için.8. Lüks silahlarUyuşturucu baronunun abartılı seviyelerde lükse düşkünlüğü silah koleksiyonuna da yansımıştı.Kabzası pırlantalı, adının baş harfleri işlenmiş bir tabanca ve altın kaplamalı bir kalaşnikof değerli eşyalarının arasında yer alıyordu.9. Ölümcül tokalaşma hakaretiKovuşturmanın yıldız tanığı Jesus Zambada, "narkotik kralına" karşı en çok ifade veren tanıklardan biri oldu.Zambada ifadesinde, Guzman'ın sırf elini sıkmadığı için başka bir kartel liderinin ağabeyini öldürdüğünü anlattı.Mahkemede, Rudolfo Fuentes'in Guzman ile kartel ve çete savaşını bitirmek için buluştuğu söylendi.Zambada, "Görüşmenin sonunda El Chapo 'Tekrar görüşürüz arkadaşım' diyerek elini uzattı fakat Rodolfo elini havada bıraktı ve yürüdü gitti" dedi.Bu olaydan birkaç gün sonra Fuentes ve eşi bir sinema salonunun önünde vurularak öldürüldü.Eski Sinaola üyelerinden Miguel Angel Martinez de bir keresinde El Chapo'ya neden insanları öldürdüğünü sorduğunu ve "Ya senin annen ya da onların annesi ağlayacak" yanıtını aldığını söyledi.10. Yalan söyleyene ölümEski bir kartel lideri mahkemede, El Chapo'nun, nerede olacağı ile ilgili yalan söylediği için kendi kuzenini öldürdüğünü anlattı.Eski kartel üyesi Capo Damaso Lopez Nunez, El Chapo'nun kuzeni Juan Guzman'ın şehir dışında olacağını söylemesine rağmen şehirde bir parkta görülmesi üzerine "Patron çok kızdı çünkü ona yalan söylediler" dedi.Guzman, bir örnek olsun, bir daha kimse bir benzerini yapmasın diye, Juan'ı önce sorgu altına aldı, sonra da olay sırasında yanında olan sekreteri ile beraber infaz edilmeleri emrini verdi.El Chapo'nun "Bu andan itibaren bana ihanet eden kimse, kadın veya aileden fark etmeksizin cezasını çekecek" dediği iddia edildi.11.Bazukayla hedef pratiğiMahkemede Guzman'ın bir keresinde aile tatilinde rahatlayabilmek için bazuka ile hedef atışı talimi yaptığı da söylendi.Zambada, 2005'te Guzman'ın akrabalarıyla çıktığı bir tatile anti-tank roketatarlar götürdüğünü anlattı.Tanıklara göre aile hücum tüfekleriyle atış talimi yaptıktan sonra Guzman da roket atarları denemeye karar vermişti.12. 50 milyonluk rüşvet fonuMahkemeye damgasını vuran ifadelerden biri de Sinaloa kartelinin üst düzey Meksikalı yetkililere, uyuşturucu ticaretini sorunsuz yapabilmek için verdiği rüşvetlerle ilgiliydi.Zambada, Meksika eski Kamu Güvenliği Bakanı Garcia Luna'ya polis operasyonlarının başına yolsuzluğa bulaşan polisleri getirmesi için 50 milyon dolar ödeme yapıldığını söyledi.Zambada, paraları Luna'ya bizzat kendisinin elden verdiğini ifade etti. Luna iddiaları yalanladı.Eski Meksiko City Belediye Başkanı Gabriel Regino'ya da rüşvet verildiğini söyleyen Zambada'yı, şu anda profesör olan Regino yalanladı.13. Mahkemede beliren narko-aziz heykeliAmerikan New York Post gazetesinin haberine göre, savunma makamının mahkeme binasında kullandığı bir odada 15 cm büyüklüğünde bir halk kahramanı figürü görüldü.Guzman'ın avukatları gazeteye, Jose Malverde'nin mor bir tahtta yüklü para çantalarıyla oturmasını betimleyen heykelin Çarşamba günü ortaya çıktığını belirtti.Jesus Malverde, 1900'lerde zenginden çalıp yoksula dağıtan bir halk kahramanıydı.14. Özel hayvanat bahçesiMartinez, mahkemeye Guzman'ın kendine ait bir hayvanat bahçesi olacak kadar zengin olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra 10 milyon dolarlık bir yazlığı ve kendi adını verdiği (Chapito) bir yatı vardı.90'ların başında kurulan hayvanat bahçesinde aslanlar, kaplanlar, timsahlar ve misafirlerin rahatı için konulmuş bir de tren mevcut.Martinez'in ifadesine göre hayvanat bahçesi arazisinde bir ev, havuz ve tenis kortu da bulunuyor.