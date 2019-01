El Chapo"Nun, Eski Meksika Devlet Başkanına Rüşvet Verdiği İddiası

NEW Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan "El Chapo" (cüce) lakaplı Joaquin Guzman 'ın New York 'taki davası kapsamında konuşan bir tanık, Guzman'ın eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiğini ileri sürdü.Guzman'ın New York'taki davası kapsamında sorgulanan Alex Cifuentes isimli tanık, El Chapo'nun, Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiğini belirtti.Cifuentes, Guzman'ın bu parayı ünlü bir çete elebaşını yakalamak için başlatılacak bir yakalama operasyonunun durdurulması için Nieto'ya verdiğini iddia etti. ABD 'li yetkililer ile iş birliği yapmaya 2016'da razı olan Cifuentes, "Comandre Maria" adlı kişinin söz konusu ücreti o dönem başkan seçilen ancak henüz görevini devralmayan Nieto'ya ulaştırılmak üzere Ekim 2012'de Meksika'nın başkenti Mexico'ya götürdüğünü ifade etti.Kasım ayında ortaya atılan rüşvet iddialarına ilişkin Nieto'nun sözcüsü "tamamen gerçek dışı ve iftira" değerlendirmesinde bulunmuştu.Nieto'dan Cifuentes'in iddialarına yönelik henüz bir yanıt gelmedi.Guzman'ın avukatı Jeffrey Lichtman, kasımdaki savunmasında, Sinaloa uyuşturucu kartelinin gerçek elebaşının Meksika'da yaşayan İsmail "El Mayo" Zambada olduğunu, Zambada'nın Nieto ve Calderon'a 100 milyonlarca dolar rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.El Chapo 17 ayrı suçtan yargılanıyorGuzman, "suç örgütü kurmak", "uyuşturucu dağıtmak", "kara para aklamak" gibi 17 ayrı suçlamadan yargılanıyor.ABD'li savcılar, hakkındaki suçlamaları reddeden Guzman'ın ömür boyu hapsini ve en az 14 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını istiyor.Joaquin Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü kabul edilen Sinaloa kartelinin elebaşı olarak biliniyor. Söz konusu kartelin, 1989-2014 yıllarında 200 ton kokaini ABD'ye soktuğu, ayrıca kiralık katiller tutarak yüzlerce cinayet, saldırı, adam kaçırma ve suikaste karıştığı belirtiliyor. .ABD hükümetince "dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, Interpol tarafından aranıyordu.Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.Yakalanmadan önce Rolling Stone dergisi için Hollywood aktörü Sean Penn 'e Meksika'da bir ormanda röportaj veren Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var." ifadesini kullanmıştı.