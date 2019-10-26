Son Dakika Haberleri: El Chapo'nun oğlu düzenlediği saldırılarla kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı
Son Dakika Dünya El Chapo'nun oğlu düzenlediği saldırılarla kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı

El Chapo'nun oğlu düzenlediği saldırılarla kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı

1 saat önce

'El Chapo' olarak bilinen ünlü Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ivan Archivaldo Guzman, düzenlediği saldırılarla üvey kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı.

El Chapo'nun oğlu düzenlediği saldırılarla kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı, System.String[]

'El Chapo' olarak bilinen ünlü Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ivan Archivaldo Guzman, düzenlediği saldırılarla üvey kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı.


Yetkililere göre Sinaloa Karteli'nin Los Chapitos kanadının lideri olan Ivan, güvenlik güçlerini 'yıldırarak' kardeşinin serbest bırakılmasıyla sonuçlanan saldırılara liderlik etti.

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Joaquin Guzman, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:44 
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