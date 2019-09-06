Son Dakika Haberleri: El Chapo'nun uyuşturucu satışından edindiği servetin yerli kabilelere dağıtılmasına yeşil ışık
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El Chapo'nun uyuşturucu satışından edindiği servetin yerli kabilelere dağıtılmasına yeşil ışık

1 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın mal varlığının Meksika'ya iade edilmesi teklifini olumlu karşıladı

El Chapo'nun uyuşturucu satışından edindiği servetin yerli kabilelere dağıtılmasına yeşil ışık, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın mal varlığının Meksika'ya iade edilmesi teklifini olumlu karşıladı.


Guzman'ın avukatlarından biri olan Jose Luis Gonzalez Meza, müvekkilinin Amerikalı yetkililerin uyuşturucu parası olduğunu iddia ettiği milyarlarca dolarlık servetinin Meksika'daki yerel kabilelere verilmesini istediğini açıklamıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Joaquin Guzman, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:54 
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