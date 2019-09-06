El Chapo'nun uyuşturucu satışından edindiği servetin yerli kabilelere dağıtılmasına yeşil ışık

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın mal varlığının Meksika'ya iade edilmesi teklifini olumlu karşıladı.



Guzman'ın avukatlarından biri olan Jose Luis Gonzalez Meza, müvekkilinin Amerikalı yetkililerin uyuşturucu parası olduğunu iddia ettiği milyarlarca dolarlık servetinin Meksika'daki yerel kabilelere verilmesini istediğini açıklamıştı.