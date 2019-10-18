Son Dakika Haberleri: El Clasico: Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi
BBC
Son Dakika Spor El Clasico: Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi

El Clasico: Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi

2 saat önce

La Liga'da Barcelona ile Real Madrid arasında 26 Ekim'de oynanacak maç, güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi.

El Clasico: Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi, System.String[]

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona ile Real Madrid arasında 26 Ekim'de oynanacak maç, güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi.

La Liga yönetimi, Barcelona'da oynanacak maçın aynı tarihte Madrid'de oynanmasını istemiş ancak iki kulüp de bunu kabul etmemişti.

Barcelona ve Real Madrid'in Pazartesi gününe kadar El Clasico'nun oynanacağı tarih üzerinde anlaşması gerekiyor.

23 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'la oynayacaklarını hatırlatan Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, bu nedenle 3 gün sonra El Clasico'yu Madrid'de oynamak istemediklerini söylemişti.

La Liga yönetimi ise talebine gerekçe olarak, maç günü Barcelona'da yeni protesto gösterileri düzenlenmesinin beklenmesini göstermişti.





Barcelona'da gösteriler 5 gündür sürüyor

İspanya Yüksek Mahkemesi, Pazartesi günü 1 Ekim 2017'de Katalonya'da merkezi hükümetin yasal saymadığı bağımsızlık referandumunu düzenleyen 9 Katalan lidere 9 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

"Halkı isyana teşvik" suçlamasıyla yargılanıp hüküm giden Katalan liderlere verilen ceza, 5 gündür Barcelona'da protesto ediliyor.

Göstericiler zaman zaman polisle çatışıyor.

Katalonya geneline yayılan gösterilerde şu ana kadar en az 96 kişi yaralandı.

Barcelona'da bugünkü düzenlenen yürüyüşte Katalan bayrakları açıldı, "siyasi mahkumlar için özgürlük" sloganları atıldı.

Katalonya'da 2 yıl önce yapılan referanduma katılım oranı yüzde 43 olmuş, oy verenlerin yaklaşık yüzde 90'ı bağımsızlığa destek vermişti.

Real Madrid, Barcelona, Madrid, Spor

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:58 
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