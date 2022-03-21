El Clasico'da kazanan Barcelona - Son Dakika
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El Clasico'da kazanan Barcelona

21.03.2022 09:15
El Clasico'da kazanan Barcelona

La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 4-0 mağlup etti.

La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 4-0 mağlup etti.

La Liga'nın 29. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Lider Real Madrid sahasında Barcelona'yı ağırladı. Santiago Bernabeu'daki mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı. Maçın başından itibaren kontrolü elinde tutan Katalan ekibini galibiyete taşıyan goller Pierre Aubameyang (2), Ronald Araujo ve Ferran Tores'ten geldi.

Barcelona, ezeli rakibini farklı bir skorla yenerek çıkışını sürdürürken, 1 maç eksiği bulunmasına rağmen puanını 54'e yükselterek 3. sırada yer aldı. La Liga'nın bitimine 9 hafta kalırken lider Real Madrid'in 66 puanı, 2. Sıradaki Sevilla'nın ise 57 puanı bulunuyor.

BARCELONA SON 6 MAÇTA GALİP GELEMİYORDU

Teknik direktörlüğe Xavi'nin getirilmesiyle birlikte yakaladığı çıkışı sürdüren Barcelona, Madrid temsilcisine karşı son galibiyetini 2019 yılında yine bu statta 1-0'lık skor ile almıştı. Barça, Real Madrid ile karşılaştığı son 6 müsabakada galip gelemiyordu. Söz konusu maçlarda başkent ekibi 5 galibiyet alırken, 1 maçta berabere bitmişti.

(Yunus Kılıç/ İHA)

El Clasico'da kazanan Barcelona

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Kaynak: İHA

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