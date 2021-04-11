El Clasico'da kazanan Real Madrid! La Liga'da zirve yangın yerine döndü

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La Liga'da 30.hafta mücadelesinde İspanya'nın iki devi karşı karşıya geldi. El Clasico'da gülen taraf 2-1'le Real Madrid oldu ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

BENZEMA VE KROOS GALİBİYETİ GETİRDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Benzema ile 28. dakikada Kroos'tan geldi. Barcelona'nın tek golünü ise 60. dakikada Mingueza attı. Real'de Casemiro, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve 1 maçı eksik olan Atletico Madrid ile puanını eşitleyerek liderliğe yükseldi. 6 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Barcelona ise 65 puanla 3. sırada yer aldı.

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