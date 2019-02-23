Son Dakika Haberleri: El Clasico'da Zafer VakıfBank'ın

El Clasico'da Zafer VakıfBank'ın

28 dakika önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı VitrA'yı 25-21, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

El Clasico'da Zafer VakıfBank'ın, System.String[]

Voleybolun El Clasico'sunda zafere ulaşan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet sayısını 19'a çıkardı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Türk Hava Yolları'yla 3 Mart Cumartesi günü TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Eczacıbaşı VitrA'yı 25-21, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki galibiyet sayısını 19'a çıkardı. VakıfBank Spor Sarayı'nda dolu tribünler önünde oynanan voleybolun El Clasico'suna hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen ilk seti 25-21 alarak, karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Etkili hücum performansını ikinci sette de devam ettiren VakıfBank, teknik molasına 12-6 önde girdiği seti 25-13 almayı başardı. Sarı-siyahlılar, ikinci sette altı blok sayısıyla oynadı. Rakibine üçüncü sette de geri dönüş imkanı tanımayan VakıfBank, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Türk Hava Yolları'yla 3 Mart Cumartesi günü TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:44 Kaynak: Bültenler

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