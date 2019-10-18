Son Dakika Haberleri: "El Clasico" ertelendi
Son Dakika Spor 'El Clasico' ertelendi

"El Clasico" ertelendi

7 dakika önce

İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"nun ertelendiğini duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu, Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle, 26 Ekim'de Barcelona'nın Real Madrid'i ağırlayacağı "El Clasico"nun ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre maçın oynanacağı yeni tarih 21 Ekim'e kadar iki takım arasındaki görüşmeler sonucunda belirlenecek.

Geçen pazartesi günü, 9 ayrılıkçı Katalan siyasetçiye hapis cezası verilmesiyle başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Protestolar başladığından beri aralarında polislerin de bulunduğu en az 250 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

La Liga yönetimi, 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın, güvenlik sorunu yaşanabileceği gerekçesiyle Madrid'de oynanmasını talep etmişti.

El Clasico, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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