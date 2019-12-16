El Clasico iddaa oranları açıklandı! Dev maçın favorisi...

16 maç sonunda 35'er puanla zirveyi paylaşan Barcelona ve Real Madrid, 2009-10 sezonundan sonra ilk kez aynı puanda El Clasico'ya çıkacak.



O zaman 30. haftadaydık ve Pep Guardiola'nın Barcelona'sı, Manuel Pellegrini'nin Real Madrid'ini Messi ile Pedro'nun golleriyle 2-0 yenmeyi başarmıştı.



EL CLASICO'NUN FAVORİSİ BARCELONA!



1,50'lik iddaa oranıyla Barcelona, 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak El Clasico'ya favori olarak çıkıyor.



D-Smart 77. Kanal Spor Smart ekranlarında "El Clasico Özel" programıyla 21.00'de başlayacak futbol resitali, 22: 00'de oynanacak olan dev maçın ardından 00.00'da maç sonu programıyla gece yarısına kadar sürecek.

Real Madrid'in Camp Nou'dan 3 puanla ayrılmasına verilen iddaa oranı 3,55 - karşılaşmanın eşitlikle sonuçlanması için açılan iddaa oranı ise 3,30 olarak açıklandı.



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