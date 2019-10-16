Son Dakika Haberleri: El Clasico - La Liga: 26 Ekim'deki maç Barcelona yerine Madrid'de oynansın
BBC
Son Dakika Spor El Clasico - La Liga: 26 Ekim'deki maç Barcelona yerine Madrid'de oynansın

El Clasico - La Liga: 26 Ekim'deki maç Barcelona yerine Madrid'de oynansın

30 dakika önce

La Liga yönetimi, Barcelona'da oynanacak maçın şehirdeki protestolar nedeniyle Madrid'de oynanmasını talep etti.

El Clasico - La Liga: 26 Ekim'deki maç Barcelona yerine Madrid'de oynansın, System.String[]

İspanya Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, 26 Ekim'deki Barcelona- Real Madrid maçının oynanacağı kentin değiştirilmesini istedi. Barcelona'daki gösteriler nedneiyle maçın Madrid'de oynanmasını istediklerini belirten La Liga yöneticisi Javier Tebas, İspanya Futbol Federasyonu'na gönderdiği mektupta, "Kamu düzeninin bozulma riski var" dedi.

Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski liderlerine hapis cezası verilmesi birkaç gündür Barcelona'da sokaklarda protesto ediliyor.

Barcelona kulübü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cezaevi çözüm değildir" ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada şu ifadeler de yer almıştı:

"Kulüp olarak tüm siyasi liderlerden diyalog ve müzakere aracılığıyla bu çatışmaya bir çözüm getirmelerini talep ediyoruz. Bu süreç siyasi liderlerin serbest bırakılmasını da kapsamalı. FC Barcelona, özgürlüklerinden mahrum bırakılanların ailelerine desteğini ve dayanışmasını iletiyor."

Karar birkaç gün içinde açıklanacak

La Liga yönetimi konuyla ilgili olarak Barcelona ve Real Madrid kulüpleriyle iletişime geçmedi.

İspanya Futbol Federasyonu'nun iki kulübe de öneriye nasıl baktıklarını soracağı, birkaç gün içinde de kararını açıklayacağı öğrenildi.

Katalonya Futbol Federasyonu, Pazartesi günü özerk bölge sınırlarında yerel liglerdeki tüm karşılaşmaları askıya almıştı. Fakat La Liga, İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı.

Barcelona, La Liga, Madrid, Spor

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:13 
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