'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu - Son Dakika Dünya

'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu

6 saat önce

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan futbol karşılaşmasını, bloke etme çağrsı yapan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların eylemine polis müdahale etti.

'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu, System.String[]

İspanya'nın Barselona kentinde "Demokratik Tsunami" adlı bağımsızlık yanlısı Katalan grup çarşamba gecesi oynan Barcelona ve Real Madrid arasındaki futbol karşılaşmasını bloke etme çağrısı yaptı. Ç


ağrı üzerine karşılamanın gerçekleşeceği Nou Camp Stadı çevresinde toplanan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların düzenlediği gösterilerde, 3 binden fazla güvenlik görevlisi stadyum içinde ve çevresinde önlem aldı. Futbol karşılaşmasının oynandığı sırada stadyum dışında yaşanan olaylara polis müdahele etti.

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Real Madrid, Barcelona, Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:30 
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