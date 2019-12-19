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'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu
6 saat önce
Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan futbol karşılaşmasını, bloke etme çağrsı yapan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların eylemine polis müdahale etti.
Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan futbol karşılaşmasını, bloke etme çağrsı yapan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların eylemine polis müdahale etti. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:42
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