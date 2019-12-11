El Clasico'nun güvenliği bir kez daha tehlikede! - Son Dakika
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El Clasico'nun güvenliği bir kez daha tehlikede!

6 saat önce

Katalonya'daki ayrılıkçı sivil girişimlere öncülük eden "Demokratik Tsunami" adlı örgüt, sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı açıklamada, El Clasico olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçını bloke etme çağrısı yaptı.

El Clasico'nun güvenliği bir kez daha tehlikede!, System.String[]

Katalonya'daki ayrılıkçı sivil girişimlere öncülük eden "Demokratik Tsunami" adlı örgüt, sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı açıklamada, El Clasico olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçını bloke etme çağrısı yaptı.


İspanyol basını, ayrılıkçı grupların, maç günü Real Madrid takımının veya hakemlerin stada gelişini engelleme, karşılaşma anında sahaya inip maçı durdurma ya da stat çevresinde büyük bir gösteri yapma gibi farklı eylemler düzenleyebileceğini yazdı.


"Olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak"


Real Madrid takımının, Nou Camp Stadı'nda 18 Aralık Çarşamba günü yerel saat ile 20.00'da (TSİ 22.00) başlayacak karşılaşmayla aynı günde Barselona'ya gelmesi öngörülürken, eflatun beyazlılar için olağanüstü güvenlik önlemleri alınacağı belirtildi.


Katalonya sorununu dünya gündemine taşımak için aylardır eylemler yapan ayrılıkçı grupların, futbol dünyasının en önemli maçlarından biri olarak bilinen ve çok sayıda ülkede canlı yayımlanan El Clasico'da kendilerini göstermek için her türlü girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.


Özellikle Real Madrid'in maç saatine kadar kamp yapacağı otel ile stat çevresindeki yollarda gösteriler olmasını öngören Katalonya yerel polisi yetkilileri, El Clasico için jandarma ve İspanya ulusal polisinden de destek alacaklarını açıkladı.


"Bir kez daha ertelenebilir"


Bu arada İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), El Clasico'da güvenliğin sağlanmasının Barcelona Kulübü ile polisin sorumluluğu altında olduğunu duyurdu.


RFEF, maçın oynanmasını tehdit eden durumlar oluşması halinde "gerekli disiplin kurallarını uygulayacağını" açıklayarak, El Clasico'nun bir kez daha ertelenme olasılığını dışarıda bırakmadı.


Öte yandan Demokratik Tsunami'nin çağrısına bazı ayrılıkçı Katalan politikacılar da destek verirken, İspanyol yargısından kaçarak 2 yıldır Belçika'da bulunan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont da bunların arasında yer aldı.


Puigdemont, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratik Tsunami, demokrasi ve özgürlük eylemlerine 18 Aralık'ta devam ediyor. Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasidir. İspanya'nın dışlayarak, susturarak ve korkutarak baskı yaptığını tüm dünya duymalı." ifadelerini kullandı.


Ayrılıkçı gruplar maç günü saat 16.00'dan itibaren Nou Camp Stadı'nda toplanacaklarını açıkladı.


İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların çıkardığı olaylar nedeniyle 18 Aralık'a ertelenmişti.

Real Madrid, El Clasico, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:26 
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