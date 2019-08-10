Son Dakika Haberleri: 'El Clasico' ödüllü Rixy Futbol Turnuvası sona erdi
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'El Clasico' ödüllü Rixy Futbol Turnuvası sona erdi

1 saat önce

ANTALYA'daki Rixos otellerinde ve The Land of Legends'ta konaklayan misafirlerin çocuklarından oluşturulan takımların mücadele ettiği Rixy Futbol Turnuvası sona erdi.

'El Clasico' ödüllü Rixy Futbol Turnuvası sona erdi, System.String[]

ANTALYA'daki Rixos otellerinde ve The Land of Legends'ta konaklayan misafirlerin çocuklarından oluşturulan takımların mücadele ettiği Rixy Futbol Turnuvası sona erdi. Yarı final ve final maçlarını FIFA kokartlı ünlü hakemler Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk yönettiği turnuvada şampiyon takımın oyuncuları Real Madrid ve Barcelona arasında oynanacak El Clasico derbisine ebeveynleriyle gitmeye hak kazandı.
Rixos Hotels tarafından 1- 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenen ve Rixos otellerinde konaklayan çocuklardan oluşturulmuş futbol takımlarının yer aldığı Rixy Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvaya hazırlık sürecinde Antalya'daki Rixos otellerinde ve The Land of Legends'ta konaklayan misafirlerin çocuklarından oluşturulan takımlar hem ünlü antrenörlerle tanışma fırsatı yakaladı hem de 1 hafta boyunca eğlenceli zaman geçirdi.
9 Ağustos'ta yapılan yarı final ve final maçlarını Türkiye'nin FIFA kokartlı ünlü hakemleri Cüneyt Çakır ve Ümit Öztürk yönetti. Rixos Sungate takımının antrenörlüğünü Andrey Arshavin, Rixos Premium Belek'in antrenörlüğünü Ali Zitouni ve Rixos Premium Tekirova'nın antrenörlüğünü Evgeni Aldonin yaparken, The Land of Legends takımını ise Andriy Voronin yönetti.
Rixos Sungate ve Rixos Premium Tekirova arasında oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği final maçını kazanan Rixos Sungate çocukları, şampiyonluk kupasını genel müdürler Derya Billur ve Faruk Karaca'dan aldı.
Şampiyon takımın minik oyuncuları ödül olarak 1 Mart 2020 tarihinde Real Madrid ve Barcelona arasında oynanacak El Clasico derbisine ebeveynleriyle gitmeye hak kazandı.


- Antalya
Antalya, Futbol, Rixos, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:28 Kaynak: DHA
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