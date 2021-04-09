Karadenizli zekasını kullandı, 10 bin TL masrafla saatte 100 km gidebilen kamyonet yaptı

Altına rakip oldu! ABD Başkanı Biden'ın planı fiyatını yüzde 400 artırabilir

Çıktıkları tatil, sonları oldu! Cansız bedenlerini banyoda çırılçıplak buldular

- El Clasico öncesi tanıtım videosu yayınlandı

İSTANBUL - Futbolun büyük maçlarından Real Madrid- Barcelona (El Clasico) mücadelesi cumartesi akşamı oynanacak. Maç öncesi Kapadokya'da çekilen tanıtım videosu da yayınlandı.

LaLiga'da şampiyonluk düğümünü çözecek El Clasico 10 Nisan Cumartesi saat 22.00'de başlayacak ve D-Smart'ta yayınlanacak. Mücadele öncesinde TFF UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in katılacağı El Clasico Özel program da yine D-Smart'ta saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin Kapadokya'da çekilen tanıtım videosu ise yayınladı. Real Madrid ve Barcelona bayraklarının aslı olduğu sıcak hava balonunun peri bacaları üstündeki gezintisinin yer aldığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.