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El Clasico'ya Misli.com'da oyna, ilk 100 TL'ne 10 TL hediye! İddaa'nın favorisi ise...

6 saat önce

Bu bir ilandırREAL MADRID - BARCELONALa Liga'da son 2 haftayı 5 puan kaybıyla geçen Real Madrid, zirveyi Barcelona'ya kaptırdı.

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Bu bir ilandır


REAL MADRID - BARCELONA


La Liga'da son 2 haftayı 5 puan kaybıyla geçen Real Madrid, zirveyi Barcelona'ya kaptırdı.


Eflatun-beyazlılar geçtiğimiz hafta arasında Manchester City ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında da 1-0 öne geçmiş, karşılaşmadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.


El Clasico öncesi Marco Asensio ve Eden Hazard sakat. Orta alanda "Casemiro, Modric & Kroos" üçlüsünü görmeyi bekliyoruz.


Barcelona ise ligde son 4 maçı firesiz geçti. Napoli deplasmanında 1-0 geriye düşmelerine rağmen 1-1'le İspanya'ya dönmeyi de başardılar.


Sağ bek Sergi Roberto ve sol bek Jordi Alba sakat. Stoper Gerard Pique'nin durumu şüpheli.


TD Quique Setien'den Martin Braithwaite sürprizi gelir mi? Yoksa Lionel Messi ve Antoine Griezmann ile mi başlar, bu kararı maç saati öğreneceğiz.


Son 29 El Clasico'nun 24'ünde 2.5 gol barajı aşıldı.


İki takım arasındaki son 30 resmi maçta ise 25 kez kazandırdı.


Santiago Bernabeu'da oynanan son 3 maçta toplam 7 gol izledik, hepsini Barcelona attı.


Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynadığı son 12 El Clasico'da 14 gol attı. Lionel Messi ise bu 12 maçta tek başına 11 gol attı.


Üyelerin %40'tan fazlası taraf bahsinden kaçınıp her iki takımın da gol bulmasına yönelmiş.


Real Madrid hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı Bernabeu'da 2-1 kaybetti. Manchester'daki rövanşta işleri zor. Ligde de son 2 haftadaki 5 puan kaybı zirveyi Barcelona'ya bırakmalarına neden oldu. TD Zinedine Zidane'nın taktiksel denemeleri pahalıya mal oldu. Barcelona ise ligde seri galibiyetlerle ilerliyor. Avrupa'da ise hafta içinde Napoli deplasmanından 1-1'lik skorla döndüler.


Messi'nin Bernabeu'da attığı en güzel goller! İzleyelim...


Real Madrid, Manchester, El Clasico, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:33 
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