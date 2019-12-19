El Classico'dan önce başlayan protestolar, maçtan sonra çatışmaya döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa El Classico'dan önce başlayan protestolar, maçtan sonra çatışmaya döndü - Son Dakika

El Classico'dan önce başlayan protestolar, maçtan sonra çatışmaya döndü

6 saat önce

Barcelona ile Real Madrid'in Camp Nou'da kozlarını paylaştığı maç öncesi başlayan protesto gösterileri, bitiş düdüğüyle yerini şiddet eylemlerine bırakırken çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

El Classico'dan önce başlayan protestolar, maçtan sonra çatışmaya döndü, System.String[]

Barcelona ile Real Madrid'in Camp Nou'da kozlarını paylaştığı maç öncesi başlayan protesto gösterileri, bitiş düdüğüyle yerini şiddet eylemlerine bırakırken çok sayıda protestocu gözaltına alındı.


Dünya futbolunun en büyük derbisi olarak kabul edilen Barcelona-Real Madrid maçından önce başlayan protesto gösterileri, karşılaşma sonrasında yerini şiddete bıraktı. Barcelona'nın Real Madrid'i Camp Nou'da ağırladığı maç sonrasında polis ile bağımsızlık yanlısı Katalanlar arasında tansiyon yükselince çatışma yaşandı.


Maçtan önce "Buraya Katalonya'daki durumla ilgili siyasi diyalog talep etmeye geldik" diyen protestocular, maç sırasında ise İngilizce olarak "İspanya otur ve konuş" yazan pankartlar açtı.


Maç öncesi barikatlarla önlem arttırıldı


Maçtan önce başlayan protesto gösterileri nedeniyle 3 binden fazla güvenlik ve polis görevlendirildi. Maçın başlamasıyla beraber protestocular arasında bulunan radikal gruplar, stadyumun etrafında barikatlar kurdu. Teneke kutu ve şişeleri polise atan göstericiler, ateş yakarak polisi kendilerinden uzak tutmaya çalıştı. Polis ise aşırılık yanlısı gruba cop ve plastik mermiye müdahale etti.


Bitiş düdüğüyle gerilim tırmandı


Karşılaşmanın 0-0 sona ermesinin ardından stadyum etrafında devam eden gösteriler, yerini şiddet eylemlerine bıraktı. Polis, göz yaşartıcı gaz ile göstericilere müdahale etmeye çalışırken, yaşanan çatışma sırasında çok sayıda protestocu gözaltına alındı.


Öte yandan Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico'nun tarihi daha önce 26 Ekim olarak belirlenirken, Katalonya bölgesinde devam eden protesto gösterileri yüzünden İspanyol Futbol Federasyonu, maçın 18 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. - MADRİD

Real Madrid, Barcelona, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dünyanın en pahalı oyuncusu belli oldu
Hocası hatasını anladı! Merih Demiral için çarpıcı sözler Türk futbolunda bu da oldu! Konuşma engelli taraftara küfür cezası 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
17:06 TBMM'de babalara "destek" eğitimi verilecek - Son Dakika Haber
17:04 Unutulan el çantası paniğe neden oldu - Son Dakika Haber
17:02 Güngören Belediye Başkanı, tepki çeken 'tuvalet' cezasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika Haber
16:59 Rize'de Minik Yüreklerden Dev Kampanya - Son Dakika Haber
16:58 CHP'de kongre süreci başlıyor - Son Dakika Haber
16:40 7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 17:14:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: El Classico'dan önce başlayan protestolar, maçtan sonra çatışmaya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]