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El-Deccur Filmi

10 dakika önce

El-Deccur filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. El-Deccur filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Korku türündeki 'Deccur' filmi Pars Medya ve Suare Film yapımıdır. Filmin yönetmen koltuğunda, 'Şeytan-i İnş' filminin de yönetmenliğini üstlenen Gökhan Arı oturuyor.

Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte kazı yapmak için yola koyulur. Daha önceden belirledikleri bir bölgeye giden ekip, oldukça heyecanlıdır. Herkes keyifle kazı için çalışmaya başlar. Kısa süre sonra ekipten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı bir obje bulması, hepsinin hayatının alt üst olmasına neden olur. Ekibin mutluluğu gecenin çökmesiyle birlikte yerini korkuya bırakır. Gece olmasıyla birlikte Deccur ile yüzleşmek zorunda kalan 7 kişilik gurubun kurtulmasının tek yolu sabah olmasıdır.


Yönetmen: Gökhan Arı
Senaryo: Gökhan Arı
Oyuncular: Fatih Kınacı, Aybars Mengi, İsmail Ülgey, Nasmina Tüten, Ulukan Ağdaş, Dilara Demirdüzen, Merve Ceylan
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: El-Deccur
Yapımcı Firma: Suare Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 26.07.2019

El-Deccur Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Arkeoloji, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
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