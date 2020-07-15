El dokuma halılarda 'tarihi' dolandırıcılığı - Son Dakika

ANTALYA Kaleiçi'ndeki bazı halı dükkanlarında, el ve makine dokuması halıların, halı tarlalarında güneş ve kimyasallarla renklerinin soldurulduğu ve 'tarihi halı' olarak tanıtılıp, turistlere pazarladığı iddia edildi. Kaleiçi'nde halı tamiri yapan Mustafa Canlı, bu kişilerin sektöre zarar verdiğini belirterek, "Kanserojen ilaçlarla halıların rengini soldurup 'eski halı' diye, makine halılarını da 'ipek halı' diye satıyorlar. Hem sağlık için hem de kültürümüz açısından kötü bir durum" dedi.
Türkiye'de her yörenin kendine özgü renklerde ve desenlerde el dokuma tezgahlarda ürettiği renkli halılar, kimi zaman günlük kullanımda kimi zamanda dekoratif amaçlı kullanımı oldukça ilgi görüyor. Halılar, özellikle Avrupa ülkelerinden gelen turistler tarafından beğenilirken, halı dokuma işi ise genellikle köylerde genç kadınlar tarafından yapılıyor. Turistler, halıların ise soluk ve pastel renkli olanlarını tercih ediyor.
Tarihi Kaleiçi semtinde eskiyen, yırtılan halıları tamir eden ve 'halı doktoru' olarak tanınan Mustafa Canlı, bu dolandırıcılık yönteminden çok şikayetçi olduklarını ancak bir çözüm bulunmadığını, sektöre bu kişiler tarafından zarar verildiğini ifade etti. Her yörenin kendine özgü halılarının olduğunu, Antalya'nın ise Döşemealtı halısının ünlü olduğunu ifade eden Canlı, Döşemealtı halısının renklerinin tamamının kök boya olduğunu ve elde eğrilen iplerle elde dokunduğunu söyledi. Kendisinin de halı tarlalarına halı ve kilim götürdüğünü, orada halıyı hem havalandırıp hem de güneşlendirdiğini anlatan Canlı, "Zaman zaman bende yıkanması ve güneşlenmesi için gönderiyorum. Orada halılarımız tatlı renkler alıyor. Bazıları orada kanserojen ilaçlarla halıların rengini soldurup 'eski halı' diye satıyor. Makine halılarını 'ipek halı' diye satıyorlar. İçler acısı bir durum. Kimyasallar bu halıları bitiriyor. Hem sağlık için hem de kültürümüz açısından kötü bir durum. Rengi soldurulan makine halısının rengini soldurduktan sonra orijinal el dokuma halının 2-3 katı fiyata satıyorlar. Normalde 50 yıllık el dokuma bir Döşemealtı kilimi 1500 lirayken eskitilen makine halısı 'tarihi' denilerek 3 bin liraya satıyorlar" dedi.