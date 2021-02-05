El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti
05.02.2021 00:13
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ev sahibi El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finale çıktı ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih'in rakibi oldu.
Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Duhail ile Afrika Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El Ehli karşı karşıya geldi.
El Ehli, Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, El-Şehat'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
MAÇ 8 ŞUBAT'TA OYNANACAK
Mısır ekibi 8 Şubat'taki yarı finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.
Son Dakika Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi