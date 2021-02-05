El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti - Son Dakika

El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti

05.02.2021 00:13
El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti, System.String[]

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ev sahibi El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finale çıktı ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih'in rakibi oldu.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Duhail ile Afrika Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El Ehli karşı karşıya geldi.

El Ehli, Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, El-Şehat'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

MAÇ 8 ŞUBAT'TA OYNANACAK

Mısır ekibi 8 Şubat'taki yarı finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile karşılaşacak. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti

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Son Dakika Spor El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti - Son Dakika Spor


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