Ordu'nun Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği açtıkları stantla Fatsa ilçesine gelen yaklaşık 250 öğrenci ve velilere bilgilendirici broşürler dağıtarak birçok konuda bilgilendirme yaptılar.



Terörle Mücadele Büro Amirliği organizesinde 2019 yılı yükseköğrenim kurumları sınavlarına girerek Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ve Fatsa Meslek Yüksekokulunu kazanarak ilçeye kayıta gelen öğrencilere bilgilendirme yaptıklarını belirten yetkililer, "Terör örgütleri faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, zararlı alışkanlıklar ve oluşumların öğrencilere yönelik propagandalarını etkisiz hale getirmek, öğrenci gençliği içerisinde eleman kazanmalarını engellemek, öğrenci ve velilerine kayıtlar esnasında yardımcı olabilmek amacıyla 'El Ele Güvenli Geleceğe' isimli proje kapsamında kayıt yaptırmaya gelen 250 öğrenci ve velilerine broşür ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağılarak gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu. - ORDU