Son Dakika Haberleri: 'El Ele Güvenli Geleceğe'
Son Dakika 3. Sayfa Haber

'El Ele Güvenli Geleceğe'

38 dakika önce

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri açtıkları stantla kente gelen üniversite öğrencilerine bilgilendirici broşürler dağıtarak birçok konuda bilgilendirme yaptılar.

'El Ele Güvenli Geleceğe', System.String[]

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri açtıkları stantla kente gelen üniversite öğrencilerine bilgilendirici broşürler dağıtarak birçok konuda bilgilendirme yaptılar.


Terörle Mücadele Büro Amirliği organizesinde 2019 yılı yükseköğrenim kurumları sınavlarına girerek Bayburt Üniversitesini kazanarak ile kayıta gelen öğrencilere bilgilendirme yaptıklarını belirten yetkililer, "Terör örgütleri faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, zararlı alışkanlıklar ve oluşumların öğrencilere yönelik propagandalarını etkisiz hale getirmek, öğrenci gençliği içerisinde eleman kazanmalarını engellemek, öğrenci ve velilerine kayıtlar esnasında yardımcı olabilmek amacıyla 'El Ele Güvenli Geleceğe' isimli proje kapsamında kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere broşür dağıtarak gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu. - BAYBURT

Emniyet Müdürlüğü, Bayburt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayburt Özel İdarespor, Akhisarspor'u kupada saf dışı bıraktı!
Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen, okulundan son yolculuğuna uğurlandı Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Git gide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 14:42:04. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'El Ele Güvenli Geleceğe'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]