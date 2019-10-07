Son Dakika Haberleri: "El ele güvenli geleceğe" projesi
Son Dakika Güncel 'El ele güvenli geleceğe' projesi

"El ele güvenli geleceğe" projesi

20 dakika önce

Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine "El ele güvenli geleceğe" projesi kapsamında, "terör" konulu bilgilendirme yapıldı.

Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine "El ele güvenli geleceğe" projesi kapsamında, "terör" konulu bilgilendirme yapıldı.

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü iş birliğinde ilçeye gelen polisler stant kurdu.

Stantta terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntem ve süreçleri, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kullanımına karşı alınması gereken tedbirler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları ile toplum destekli polislik hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme toplantısına katılan öğrencilere konuyla ilgili broşürler verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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