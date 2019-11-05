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Son Dakika Güncel 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi

"El Ele Güvenli Geleceğe" projesi

7 saat önce

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) açtıkları stantla yeni eğitime başlayan üniversite öğrencilerine bilgilendirici broşürler dağıtarak birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) açtıkları stantla yeni eğitime başlayan üniversite öğrencilerine bilgilendirici broşürler dağıtarak birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilgilendirme ve Önleme faaliyetleri kapsamında 2019 yılı yükseköğrenim kurumları sınavlarına girerek BAİBÜ'yü kazanarak eğitime başlayan öğrencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Üniversitenin Gölköy yerleşkesi içinde bulunan Aktivite Merkezi içinde stant kuran ekipler öğrencileri, terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, zararlı alışkanlıklar ve oluşumların öğrencilere yönelik propagandalarını etkisiz hale getirmek, öğrenci gençliği içerisinde eleman kazanmalarını engellemek konularında bilgilendirdi.

Öğrencilere broşür ve çeşitli hediyeler de veren ekipler, özelikle PKK, FETÖ/PDY, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütlerinin üniversitelerden eleman temin ettiğini belirterek, kendilerine bu açıdan yaklaşmaya çalışan kişi ve gruplarla ilgili polise ihbarda bulunmaları talebinde bulundu.

Polis ekiplerinin üniversitede yaptıkları etkinliğin tüm öğrencilere ulaşabilmek adına 3 gün süreceği öğrenildi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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