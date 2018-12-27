El Ele Örgü Projesi ile Kardeşlerini Isıtacaklar
1 saat önce
Şehbal Baydur İlkokulu 2 A sınıfı minik öğrencileri "el ele örgü örüyoruz" projesi ile ördükleri atkıları Menteşe Belediyesi Ele Ele Dayanışma Merkezine teslim ederek örnek bir davranışa imza attılar.
Atkıları minik öğrencilerden teslim alan Başkan Gümüş, minik öğrencileri örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.
Ele Ele Dayanışma Merkezinde öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Gümüş, "Şehbal Baydur İlkokulu sınıf öğretmeni Nurgül Koçyiğit "Elele örgü örüyoruz" projesi ile çok anlamlı bir çalışmaya imza atmış. Proje ile minik öğrencilerimiz evlerinde ördükleri atkıları bugün bize teslim ettiler. Biz de büyük bir mutlulukla atkıları teslim aldık. Çocuklara küçük yaşta üretmeyi ve paylaşmayı öğretmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini sağlamak çok anlamlı. Soğuyan havalar ile birlikte bu atkılarımız artık, ihtiyaç sahibi kardeşlerini ısıtacak. Öğrencilerimize ve öğretmenimize büyüklere örnek olan bu duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:46 Kaynak: Bültenler
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