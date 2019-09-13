El ele tutuşmuş halde bulunan Modena Aşıkları iskeletleri 'iki erkeğe ait'
43 dakika önce
İtalya'nın kuzeyinde yapılan kazılarda bulunan ve 'Modena Aşıkları' olarak bilinen el ele tutuşmuş haldeki iki iskelet kalıntısının da erkek olduğu açıklandı. İskeletlerin daha önceden bir erkek ve bir kadına ait olduğu tahmin ediliyordu.
İtalya'nın kuzeyinde yapılan kazılarda bulunan ve 'Modena Aşıkları' olarak bilinen el ele tutuşmuş haldeki iki iskelet kalıntısının da erkek olduğu açıklandı.
İskeletlerin daha önceden bir erkek ve bir kadına ait olduğu düşünülüyordu
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:00
İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek Kenya'da 'regl olduğu' için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti Avam Kamarası Başkanı Bercow Başbakan Boris Johnson'ı tehdit etti ABD basını: Washington Suriye'ye 150 ilave asker daha gönderecek