Son Dakika Haberleri: El ele tutuşmuş halde bulunan Modena Aşıkları iskeletleri 'iki erkeğe ait'
Son Dakika Dünya Haber

El ele tutuşmuş halde bulunan Modena Aşıkları iskeletleri 'iki erkeğe ait'

43 dakika önce

İtalya'nın kuzeyinde yapılan kazılarda bulunan ve 'Modena Aşıkları' olarak bilinen el ele tutuşmuş haldeki iki iskelet kalıntısının da erkek olduğu açıklandı. İskeletlerin daha önceden bir erkek ve bir kadına ait olduğu tahmin ediliyordu.

El ele tutuşmuş halde bulunan Modena Aşıkları iskeletleri 'iki erkeğe ait', System.String[]

İtalya'nın kuzeyinde yapılan kazılarda bulunan ve 'Modena Aşıkları' olarak bilinen el ele tutuşmuş haldeki iki iskelet kalıntısının da erkek olduğu açıklandı.


İskeletlerin daha önceden bir erkek ve bir kadına ait olduğu düşünülüyordu

Euronews.com'da Görüntüle

İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek
Kenya'da 'regl olduğu' için sınıftan kovulan öğrenci intihar etti Avam Kamarası Başkanı Bercow Başbakan Boris Johnson'ı tehdit etti ABD basını: Washington Suriye'ye 150 ilave asker daha gönderecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:43:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El ele tutuşmuş halde bulunan Modena Aşıkları iskeletleri 'iki erkeğe ait'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]