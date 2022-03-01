EL ELE TUTUŞUP ATLADIKLARI DENİZDE BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILAN ÇİFT, OTELE YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
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EL ELE TUTUŞUP ATLADIKLARI DENİZDE BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILAN ÇİFT, OTELE YERLEŞTİRİLDİ

01.03.2022 17:41

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce yanına yerleştikleri damatlarıyla tartıştıktan sonra el ele tutuşup denize atlayan, boğulmak üzereyken kurtarılıp hastaneye kaldırılan Hülya (69) ve İsmail İ. (74) çifti, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce yanına yerleştikleri damatlarıyla tartıştıktan sonra el ele tutuşup denize atlayan, boğulmak üzereyken kurtarılıp hastaneye kaldırılan Hülya (69) ve İsmail İ. (74) çifti, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Eve dönmek istemeyen çift, geçici olarak otele yerleştirildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bodrum Liman Başkanlığı'nın önünde meydana geldi. 6 ay önce İzmir'den Bodrum'a gelip kızlarının yanına yerleşen Hülya İ. ile İsmail İ., damatlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından çift, sahile gelerek el ele tutuşup denize atladı. Bu sırada kıyıya yakın teknedekiler boğulmak üzere olan çifti denizden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı çift, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tedavilerinin ardından taburcu olan Hülya ve İsmail İ. çifti Bodrum Belediyesi tarafından geçici olarak ilçedeki bir otele yerleştirildi. Bir daha eve dönmeyeceklerini söyleyen çift, huzurevi ya da sığınma evinde kalmak istediklerini belirtti.

EL ELE TUTUŞUP ATLADIKLARI DENİZDE BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILAN ÇİFT, OTELE YERLEŞTİRİLDİ
EL ELE TUTUŞUP ATLADIKLARI DENİZDE BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILAN ÇİFT, OTELE YERLEŞTİRİLDİ
EL ELE TUTUŞUP ATLADIKLARI DENİZDE BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILAN ÇİFT, OTELE YERLEŞTİRİLDİ
EL ELE TUTUŞUP ATLADIKLARI DENİZDE BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILAN ÇİFT, OTELE YERLEŞTİRİLDİ

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Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EL ELE TUTUŞUP ATLADIKLARI DENİZDE BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILAN ÇİFT, OTELE YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EL ELE TUTUŞUP ATLADIKLARI DENİZDE BOĞULMAK ÜZEREYKEN KURTARILAN ÇİFT, OTELE YERLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
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