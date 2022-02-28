EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLAYAN ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika
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EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLAYAN ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI

28.02.2022 19:59

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ailevi sorunları olduğu iddia edilen çift, el ele tutuşup denize atladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ailevi sorunları olduğu iddia edilen çift, el ele tutuşup denize atladı. Yakında bulunan teknede bulunanlar boğulmak üzere olan çifti kurtardı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bodrum Liman Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi problemleri olan 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ. ele ele tutuşup denize atladı. O sırada kıyıya yakın yerde bulunan tekne hemen çifte yardıma gitti. Teknede bulunanlar tarafından boğulmak üzereyken sudan çıkartılan çift, kıyıya çıkartılarak ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karı-kocanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. (DHA)

EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLAYAN ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI
EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLAYAN ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI
EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLAYAN ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI
EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLAYAN ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI
EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLAYAN ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI
EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLAYAN ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI

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Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EL ELE TUTUŞUP DENİZE ATLAYAN ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI - Son Dakika


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