El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, otele yerleştirildi - Son Dakika
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El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, otele yerleştirildi

01.03.2022 17:20

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, otele yerleştirildiMUĞLA Muğla'nın Bodrum'da el ele tutuşup denize atlayan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı çift hastaneden taburcu edildi.

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, otele yerleştirildi

MUĞLA Muğla'nın Bodrum'da el ele tutuşup denize atlayan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı çift hastaneden taburcu edildi. Çiftin damatları ile sorun yaşadıkları ve bu yüzden evden ayrıldıkları öğrenilirken, Bodrum Belediyesi tarafından otele yerleştirildiler.

Olay, 28 Şubat Pazartesi günü Bodrum Liman Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ., yaşadıkları ailevi problemler sebebiyle ele ele tutuşup denize atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, boğulmak üzere olan çifti son anda kurtarıldı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden çıkartıldıktan sonra olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından çift ilçe merkezinde kaldıkları pansiyona geri döndü. Yaşlı çift için Bodrum Belediyesi devreye girdi. Belediye zabıta ekipleri, çifti otelden alıp Bodrum Belediyesi Geçici Barınma Evi olarak kullanılan bir pansiyona yerleştirildi. Belediye personelleri tarafından özenle ilgilenen çiftin her türlü ihtiyacı karşılanırken, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerince de, sağlık başta olmak üzere gerekli kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

6 ay önce çocuklarına destek olmak için gelmişler

Çift, 6 önce Bodrum'da yaşayan işleri bozulunca ekonomik anlamda zorluk yaşayan kızı ve damadına yardım etmek için geldiklerini ifade etti. Evde damatları ile yaşadıkları tartışmanın ardından evden ayrılıp pansiyona yerleştiklerini söyleyen çift, dün de el ele tutuşarak intihar girişiminde bulunduklarını belirtti. Yaşlı çift son olarak bir daha kızı ve damadının yaşadığı eve dönmek istemediklerini dile getirdi.

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, otele yerleştirildi
El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, otele yerleştirildi
El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, otele yerleştirildi

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Pazartesi, 28 Şubat, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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