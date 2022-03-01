El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

01.03.2022 09:52

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı Muğla'nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çiftin kurtarılma anları saniye saniye görüntülendi.

Olay, Bodrum Liman Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ. ele ele tutuşup denize atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, çift boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden alındıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarına alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift tedavi altına alınırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çiftin kurtarılma anları vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan yaşlı çiftin ailevi problemler yaşadıkları öğrenildi.

El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı
El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı
El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

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El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı Kaldırımlardaki turunçlar reçel olacak Kaldırımlardaki turunçlar reçel olacak

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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