El Ele Verdiler Köy Okulunu Renklendirdiler

- El ele verdiler köy okulunu renklendirdilerYOZGAT - Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezinden destek alan çocuklar, üniversiteleri öğrencilerle birlikte Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde bir okulun duvarlarını karikatürlerle süslediler.

- El ele verdiler köy okulunu renklendirdiler



YOZGAT - Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezinden destek alan çocuklar, üniversiteleri öğrencilerle birlikte Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde bir okulun duvarlarını karikatürlerle süslediler.

Bozok Üniversitesi öğrencileriyle birlikte el ele veren çocuklar, Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde bulunan Hüseyin ve Saffet Çoşkun İlk ve Ortaokulu'nun duvarlarını resim ve karikatürlerle süslediler. Öğrenciler çizilen resimleri yağlı boya ile boyayarak duvarlara farklı şekiller verdiler. Okulun öğretmenleri ve öğrencilerinin de eşlik ettiği boyama etkinliği sonrası öğrenciler müzik eşliğinde oyunlar oynayarak doyasıya bir gün yaşadılar.

Duvarları rengarenk boyayan öğrenciler okul destek projesi kapsamında geldiklerini söyleyerek "Köyde okuyan arkadaşlara destek olmak için birlikte okulun duvarlarını boyuyoruz. Üniversiteli ağabey ve ablalarımızla burada boyama etkinliği düzenledik, mutluyuz" şeklinde konuştular.

Tuğba Akbulut isimli üniversite öğrencisi ise yaptığı açıklamada "Burada sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenci arkadaşlarımızla resimler çizdik boyamalar yaptık. çok güzel vakit geçirdik çocuklarla birlikte" derken Mustafa Öztürk ise "Üniversitede bulunan arkadaşlarımızla birlikte köy okuluna geldik. Burada öğrencilerle birlikte çizimler yaptık, boyamalar yaptık. Canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendik" dedi.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Teoman Başal da "Sosyal Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirmekte olduğumuz Okul Destek Projesi kapsamında bu hafta bir köy okulumuzu çocuklarımızla beraber boyama etkinliğinde buluşturduk. Okul destek projesi çocuklarımız ve köy okulda eğitim gören çocuklarla birlikte okullarını güzelleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamında çocuklar birlikte okullarını boyadılar ve canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Bu etkinliklerle çocuklara sosyal sorumluluk duyguları kazandırmayı hedefledik. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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