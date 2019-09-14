Son Dakika Haberleri: El ele verip sınıfları boyadılar
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El ele verip sınıfları boyadılar

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir ortaokulda görevli öğretmenler, veliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sınıfların badanasını yaptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir ortaokulda görevli öğretmenler, veliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sınıfların badanasını yaptı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Raif Dinçkök Ortaokulunda görevli öğretmenler, veliler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, el ele vererek örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

Boyası yarım kalan bazı sınıfların badanası, bir hayırsever tarafından tedarik edilen boyalarla yapıldı.

Okul Müdürü Furkan Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda güzel ve örnek bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bir hayırsever tarafından okulumuza boya hediye edildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, mahalle sakinlerimiz ve öğretmenlerimiz yardımcı oldular. Okulumuzu hep beraber boyayarak eğitim öğretime hazır hale getiriyoruz." dedi.

El ele verip sınıfları boyadılar

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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